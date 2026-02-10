Rajasthan: 17 जिलों के 3.25 करोड़ लोगों के लिए Good News, पानी पर खर्च होंगे 2300 करोड़, जानें कब से मिलेगा पानी

Rajasthan Ram Jal Setu Link Project: पूर्वी राजस्थान के प्यासे कंठों के लिए एक बहुत बड़ी और खुशखबरी वाली खबर सामने आई है। जिस जल संकट को लेकर दशकों से उम्मीदें टिकी थीं, अब उसे दूर करने के लिए 'राम जल सेतु' (ERCP का संशोधित स्वरूप) का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने खुद बूंदी के गुहाटा गांव पहुंचकर 2330 करोड़ की लागत से बन रहे चंबल जलसेतु (Aqueduct) का निरीक्षण किया। मंत्री के तेवरों से साफ है कि 2028 तक पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों की 'बल्ले-बल्ले' होने वाली है!