1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

फागुन में मानसून जैसा मंजरः 15 फरवरी तक बैक-टू-बैक 4 सिस्टम बन रहे, इन जिलों में गिरेगी बिजली, बारिश, ओले…

Rajasthan Rain-Hailstorm-Mawat IMD Alert: जनवरी की मावठ के बाद अब फरवरी की शुरुआत भी ओलों और कड़कड़ाती बिजली के साथ हुई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Feb 01, 2026

फागुन के महीने में बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट - फोटो एआई की मदद से तैयार

Rajasthan Weather February: राजस्थान में कुदरत के मिजाज इन दिनों हर किसी को हैरत में डाल रहे हैं। जहाँ एक ओर फागुन की दस्तक के साथ सुनहरी धूप और हल्की गर्माहट की उम्मीद थी, वहीं पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के 'बैक-टू-बैक' सिस्टम ने प्रदेश को ठिठुरन और बारिश के आगोश में ले लिया है। जनवरी की मावठ के बाद अब फरवरी की शुरुआत भी ओलों और कड़कड़ाती बिजली के साथ हुई है।

क्यों बदला मौसम का मिजाज?

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, वर्तमान में राज्य के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र (Circulation System) बना हुआ है। शनिवार को जयपुर, अजमेर और अलवर सहित कई जिलों में हुई हल्की बारिश और ओलावृष्टि ने दिन के तापमान को 2 से 3 डिग्री तक नीचे गिरा दिया है। हालांकि, बादलों की आवाजाही से रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन हवाओं में मौजूद नमी ने दिन की 'गलन' बढ़ा दी है।

सावधान! अगले 15 दिन भारी

मौसम विभाग की मानें तो यह तो महज शुरुआत है। 15 फरवरी तक राजस्थान को राहत मिलने के आसार नहीं हैं। आगामी दिनों के लिए विभाग ने तीन और सिस्टम सक्रिय होने की चेतावनी दी है:
6-7 फरवरी: नया विक्षोभ सक्रिय होगा।
9-10 फरवरी: मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना।
11-15 फरवरी: एक मजबूत सिस्टम जो शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान को भिगोएगा।
इन सिस्टम्स के चलते जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने और ओले पड़ने की आशंका है। किसानों के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि नमी बढ़ने के कारण फिलहाल 'पाले' (Frost) का खतरा कम रहेगा।

क्या होता है फागुन का महीना?

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, फागुन (फाल्गुन) साल का अंतिम महीना होता है, जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस महीने में प्रकृति खिलने लगती है और होली का त्योहार नजदीक आता है। लेकिन इस बार फागुन की शुरुआत में कोहरा, ओलावृष्टि और ठिठुरन ने इसे 'अजब-गजब' बना दिया है। आमतौर पर इस समय किसान फसल कटाई की तैयारी करते हैं, लेकिन बेमौसम बारिश उनकी चिंता बढ़ा रही है।

शहरों पर असर

टोंक रोड और जेएलएन मार्ग जैसे व्यस्त इलाकों में शनिवार शाम हुई बारिश ने शहर की रफ्तार को धीमा कर दिया। जयपुर के साथ-साथ सीकर, झुंझुनूं और चूरू के शेखावाटी बेल्ट में कोहरे और बारिश का डबल अटैक देखने को मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

वसंत में सर्दी का कोहराम, राजस्थान के इस शहर में सवेरे लोग जागे तो जब चुका था सब, -5 डिग्री पहुंचा पारा
सीकर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 12:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / फागुन में मानसून जैसा मंजरः 15 फरवरी तक बैक-टू-बैक 4 सिस्टम बन रहे, इन जिलों में गिरेगी बिजली, बारिश, ओले…
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: बजट के बाद धड़ाम हुआ शेयर बाजार, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, जानें बजट की बड़ी बातें

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

“इतना बुरा नहीं जितना बताया जाता हूं, किस्मत नहीं..इसलिए हर बार ठुकराया जाता हूं”

जयपुर

एयू मैराथन: CM ने दिखाई हरी झंडी, मिलिंद सोमन संग दौड़ा जयपुर, सुबह-सुबह सड़कों पर खेल, ऊर्जा और उत्साह का दिखा संगम

जयपुर

Good News: लो आ गई खुशखबरी, राजस्थान में आज से शुरू हुई गेहूं की सरकारी खरीद, जानें कितना है समर्थन मूल्य

wheat in ganganagar
जयपुर

भूमिगत पार्किंग की सौगात… हाईकोर्ट से स्टेच्यू सर्कल तक सुगम सफर की राह खुली

जयपुर

Union Budget 2026: बजट में राजस्थान को मिली बड़ी सौगात, इन 41 जिलों में बनेंगे गर्ल्स हॉस्टल

Nirmala Sitharaman,budget, Budget 2026, Budget 2026 Highlights Live, Budget 2026 India, Budget 2026 Live Blog Hindi, Budget 2026 Live Updates, budget economic survey, Budget2026, Finance Minister Nirmala Sitharaman, India Budget, Latest Union Budget 2026 in Hindi, Trending Union Budget 2026 in Hindi, union budget, Union Budget 2026, Union Budget 2026 Live Updates, Union Budget 2026 Live Updates in Hindi, Union Budget Live Updates Today, बजट 2026, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.