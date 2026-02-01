फागुन में मानसून जैसा मंजरः 15 फरवरी तक बैक-टू-बैक 4 सिस्टम बन रहे, इन जिलों में गिरेगी बिजली, बारिश, ओले…

मौसम विभाग की मानें तो यह तो महज शुरुआत है। 15 फरवरी तक राजस्थान को राहत मिलने के आसार नहीं हैं। आगामी दिनों के लिए विभाग ने तीन और सिस्टम सक्रिय होने की चेतावनी दी है:

6-7 फरवरी: नया विक्षोभ सक्रिय होगा।

9-10 फरवरी: मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना।

11-15 फरवरी: एक मजबूत सिस्टम जो शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान को भिगोएगा।

इन सिस्टम्स के चलते जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने और ओले पड़ने की आशंका है। किसानों के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि नमी बढ़ने के कारण फिलहाल 'पाले' (Frost) का खतरा कम रहेगा।