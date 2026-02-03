3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Pension : राजस्थान के करीब 50 हजार पेंशनर्स पर बड़ा संकट, फरवरी की पेंशन मिलेगी पर मार्च से हो जाएगी बंद

Rajasthan Pension : राजस्थान में 50 हजार से अधिक पेंशनर्स की पेंशन पर संकट गहराता नजर आ रहा है। इन पेंशनर्स को फरवरी की पेंशन तो मिलेगी पर मार्च से बंद हो जाएगी। जानें फिर क्या होगा?

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 03, 2026

Rajasthan 50,000 pensioners face a big crisis they will receive February pension but March payments will stop

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Pension : राजस्थान में 50 हजार से अधिक पेंशनर्स की पेंशन पर संकट गहराता नजर आ रहा है। निर्धारित समय सीमा तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनधारकों की पेंशन रोकने की तैयारी की जा रही है।

वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित थी, लेकिन बड़ी संख्या में पेंशनर इस समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। विभागीय सूत्रों के अनुसार अंतिम तिथि तक प्रदेश के 589745 पेंशनर्स में से 53258 पेंशनर्स ने प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया है।

फरवरी की मिलेगी, मार्च से बंद

जानकारी अनुसार जिन पेंशनर्स ने प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया उन्हें फरवरी में तो पेंशन मिल जाएगी, लेकिन मार्च में मिलने वाली पेंशन रोक दी जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही दुबारा शुरू हो सकेगी।

विभाग ने बढ़ाई थी अंतिम तिथि

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार, प्रदेश में कुल 91.68 लाख पेंशनर्स हैं, जिनमें से केवल 82.16 फीसदी (75.33 लाख) ने ही अब तक सत्यापन करवाया है। आमतौर पर यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो जाती है, लेकिन बड़ी संख्या में पेंडेंसी को देखते हुए सरकार ने इसे 31 जनवरी तक बढ़ाया था। यदि इस अवधि में सत्यापन नहीं हुआ, तो फरवरी से पेंशन खाते में नहीं आएगी।

ये भी पढ़ें

Government Job : राजस्थान के 21 हजार युवाओं को पीएम मोदी देंगे नियुक्ति पत्र जल्द, सीएम भजनलाल की घोषणा
जयपुर
Rajasthan 21,000 youths PM Modi will give appointment letters CM Bhajanlal announces

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 11:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Pension : राजस्थान के करीब 50 हजार पेंशनर्स पर बड़ा संकट, फरवरी की पेंशन मिलेगी पर मार्च से हो जाएगी बंद
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान AI हब बनने की राह पर: India AI Impact Summit 2026 में राज्य की इनिशिएटिव्स को मिलेगा ग्लोबल मंच

जयपुर

राजस्थान विधानसभा : रविंद्र सिंह भाटी ने उठाया 'मुद्दा', तो दिया कुमारी का आया ये जवाब

जयपुर

राजस्थान विधानसभा: तीन दिन बाद आज शुरू हुई कार्यवाही, हंगामे के पूरे आसार, सीएजी रिपोर्ट होगी पेश

Rajasthan Assembly
जयपुर

Jaipur News: अजमेर रोड पर जलभराव से मिलेगी मुक्ति…2800 मीटर की ड्रेनेज लाइन, 340 हेक्टेयर में कॉलोनियों को फायदा

jda
जयपुर

अतिक्रमण हटा… गार्ड तैनात, बाजार लेने लगा खुली सांस

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.