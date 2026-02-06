6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में ‘सुपर हिट’ हो रही ये सरकारी स्कीम, 8वीं पास भी ले सकता है ब्याज मुक्त लोन

इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें 10 लाख रुपये तक का कर्ज बिना किसी ब्याज के मिल रहा है जबकि 8वीं पास युवाओं को भी लगभग समान अवसर दिए जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Feb 06, 2026

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' को लेकर प्रदेश के युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आलम यह है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के महज 10 दिनों के भीतर ही 5 हजार से भी ज़्यादा युवाओं ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें 10 लाख रुपये तक का कर्ज बिना किसी ब्याज के मिल रहा है जबकि 8वीं पास युवाओं को भी लगभग समान अवसर दिए जा रहे हैं।

8वीं पास के लिए 'सुनहरा मौका'!

अक्सर सरकारी योजनाओं में डिग्री और ऊँची शैक्षणिक योग्यता की मांग की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समावेशी सोच इसे अलग बनाती है। यदि आप 8वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये और सेवा/व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन ले सकते हैं। साथ ही सरकार आपको 35 हजार रुपये की मार्जिन मनी (आर्थिक सहायता) भी देगी।

इसी तरह से स्नातक या आईटीआई पास युवाओं के लिए यह सीमा मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये तक है, जिसमें 50 हजार रुपये की मार्जिन मनी का प्रावधान है।

ब्याज का पूरा खर्च सरकार का 

इस योजना को 'गज़ब' इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि युवा जो ऋण बैंक से लेंगे, उसके ब्याज का शत-प्रतिशत पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी लाभार्थी को केवल मूल राशि ही लौटानी होगी। इसके अलावा, CGTMSE (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज) का पुनर्भरण भी सरकार करेगी, जिससे लोन लेने की प्रक्रिया बेहद आसान और सुरक्षित हो जाती है।

10 दिनों में 5 हज़ार आवेदन, जयपुर अव्वल

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला के अनुसार 12 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब तक 5,089 लोग आवेदन कर चुके हैं। जिलावार रुझान के आधार पर देखें, तो राजधानी जयपुर 385 आवेदनों के साथ पहले स्थान पर है।

इसके बाद चूरू (270), बीकानेर (220), टोंक (212) और हनुमानगढ़ (209) जैसे जिलों में भी भारी उत्साह है। कुल 19 जिलों में 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो योजना की सफलता को दर्शाता है।

कैसे करें आवेदन? (Step By Step Process)

योजना को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखा गया है ताकि युवाओं को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

  • जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटो, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र।
  • आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक युवा अपनी SSO ID के माध्यम से स्वयं लॉगिन कर सकते हैं या पास के ई-मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
  • स्वामित्व: यदि कोई संस्थागत आवेदन है, तो उसमें आवेदक का कम से कम 51 प्रतिशत मालिकाना हक होना अनिवार्य है।

स्वरोजगार से बढ़ेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन प्रदेश के एक लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है। इस योजना के तहत जब युवा अपना उद्योग लगाएंगे, तो इससे न केवल वे आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उद्योग विभाग के जिला महाप्रबंधक अब प्राप्त आवेदनों की जांच कर उन्हें ऋण स्वीकृति के लिए तेजी से बैंकों को भेज रहे हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान पुलिस की साइबर फ्रॉड नेटवर्क पर सबसे बड़ी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, हैरान कर रहा ‘कंबोडिया कनेक्शन’!
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 04:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में ‘सुपर हिट’ हो रही ये सरकारी स्कीम, 8वीं पास भी ले सकता है ब्याज मुक्त लोन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RPSC: राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का नंबर जारी, देखें टॉप 50 नाम

RPSC
शिक्षा

नगर निकाय-पंचायत चुनावों में कैसा उम्मीदवार चाहते हैं आप, पत्रिका के जनप्रहरी अभियान के तहत दीजिए अपनी राय

Municipal body and Panchayat elections, Panchayat elections, Panchayat elections in Rajasthan, Panchayat elections news, Panchayat elections latest news, Panchayat elections today news, Panchayat elections survey news, नगर निकाय और पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव इन राजस्थान, पंचायत चुनाव न्यूज, पंचायत चुनाव लेटेस्ट न्यूज, पंचायत चुनाव टुडे न्यूज, पंचायत चुनाव सर्वे न्यूज
जयपुर

Stone Mart: स्टोनमार्ट में चमकी राजस्थान की खनिज ताकत, देश-विदेश के निवेशक हुए आकर्षित

जयपुर

पत्रिका सर्वे में खुलासा : नगर निकाय-पंचायत चुनावों में स्वच्छ छवि के युवा उम्मीदवार पहली पसंद, धनबल और अपराध मुक्त चुनाव की चाह

Municipal body and Panchayat elections, Panchayat elections, Panchayat elections in Rajasthan, Panchayat elections news, Panchayat elections latest news, Panchayat elections today news, Panchayat elections survey news, नगर निकाय और पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव इन राजस्थान, पंचायत चुनाव न्यूज, पंचायत चुनाव लेटेस्ट न्यूज, पंचायत चुनाव टुडे न्यूज, पंचायत चुनाव सर्वे न्यूज
जयपुर

IMD Forecast: राजस्थान में ठंड रहेगी या बढ़ेगी ? अगले सात दिनों के तापमान को लेकर मौसम विभाग ने जारी की बड़ी अपडेट

rajasthan weather news
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.