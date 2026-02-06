Stone Mart: स्टोनमार्ट में चमकी राजस्थान की खनिज ताकत, देश-विदेश के निवेशक हुए आकर्षित

Rajasthan Mining: जयपुर। जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित स्टोनमार्ट प्रदर्शनी में राजस्थान सरकार के खान, भूविज्ञान एवं आरएसएमएम विभाग का पेवेलियन देशी-विदेशी प्रतिभागियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां राजस्थान की धरती से निकलने वाली विविध खनिज संपदा को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है, जिससे निवेशकों, कारोबारियों और विशेषज्ञों को प्रदेश की माइनिंग क्षमता का व्यापक परिचय मिल रहा है। डायमेंशनल स्टोन्स से लेकर रेयर अर्थ एलिमेंट, गोल्ड, जिंक, लेड सहित मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स तक की समृद्ध श्रृंखला यहां प्रदर्शित की गई है।