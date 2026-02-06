6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

पत्रिका सर्वे में खुलासा : नगर निकाय-पंचायत चुनावों में स्वच्छ छवि के युवा उम्मीदवार पहली पसंद, धनबल और अपराध मुक्त चुनाव की चाह

जयपुर में हुए पत्रिका के जनप्रहरी अभियान के सर्वे में मतदाताओं का बदला हुआ मिजाज सामने आया है। नगर निकाय और पंचायत चुनावों में मतदाता पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार की स्वच्छ छवि, ईमानदारी और जमीनी काम को महत्व दे रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 06, 2026

Municipal body and Panchayat elections, Panchayat elections, Panchayat elections in Rajasthan, Panchayat elections news, Panchayat elections latest news, Panchayat elections today news, Panchayat elections survey news, नगर निकाय और पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव इन राजस्थान, पंचायत चुनाव न्यूज, पंचायत चुनाव लेटेस्ट न्यूज, पंचायत चुनाव टुडे न्यूज, पंचायत चुनाव सर्वे न्यूज

जयपुर। नगर निकाय और पंचायत चुनावों में मतदाता स्वच्छ छवि और जमीनी काम करने वाले युवा उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने के मूड में हैं। वंशवाद और धनबल की राजनीति करने वाले नेताओं के प्रति मतदाताओं में साफ नाराजगी है। पत्रिका के जनप्रहरी अभियान के तहत स्थानीय नेतृत्व को लेकर किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है। राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आयु वर्ग के पुरुष व महिलाओं ने उम्मीदवार के काम, चरित्र और ईमानदारी को प्राथमिकता दी।

पार्टी नहीं, व्यक्तिगत छवि निर्णायक

स्थानीय चुनावों में उम्मीदवार के काम और व्यक्तिगत चरित्र को मतदाताओं ने अहम माना है। सर्वे में 68 प्रतिशत लोगों ने इस पर सहमति जताई, जबकि पार्टी पहचान को केवल 18 प्रतिशत ने जरूरी माना। यह रुझान शहरी क्षेत्रों और महिला मतदाताओं में अधिक है।

युवा मतदाता बदल रहे राजनीति की दिशा

नए चेहरे अब सिर्फ बदलाव की बात नहीं कर रहे, बल्कि सक्रिय रूप से भूमिका भी निभा रहे हैं। सर्वे के अनुसार युवा मतदाता परिस्थितियों और मुद्दों के आधार पर निर्णय लेते हैं। 70 प्रतिशत युवाओं ने माना कि उन्हें वंशवादी राजनीति पसंद नहीं है।

धनबल और अपराध अस्वीकार

चुनावों में धनबल और बाहुबल के आधार पर उम्मीदवार तय किए जाने को मतदाता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सर्वे में 78 प्रतिशत लोगों ने माना कि चुनाव में अत्यधिक पैसा खर्च करना अवैध या संदिग्ध तरीकों का संकेत है। वहीं 82 प्रतिशत ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को अस्वीकार किया।

ईमानदारी अब न्यूनतम योग्यता

निकाय चुनावों में उम्मीदवार की स्वच्छ और ईमानदार छवि पहली प्राथमिकता बन गई है। सर्वे के अनुसार 45 प्रतिशत लोगों ने अनुभव की तुलना में ईमानदारी को महत्वपूर्ण माना। वहीं केवल 10 प्रतिशत लोगों ने राय दी कि उम्मीदवार का अनुभवी होना सबसे जरूरी है।

आम नागरिक की हो एंट्री

पत्रिका के जनप्रहरी अभियान के विचार से सहमति जताते हुए 80 प्रतिशत ने माना कि आम नागरिकों को राजनीति में आना चाहिए। सर्वे में युवा, महिलाएं, शहरी और ग्रामीण- सभी वर्गों में इस सोच को समर्थन दिया है।

सर्वे रिपोर्ट : युवा, ईमानदार छवि और सबका विकास प्राथमिकता

स्थानीय चुनाव में काम और चरित्र को महत्व

  • 68% काम और चरित्र को
  • 18% पार्टी और पहचान जरुरी
  • 14% परिस्थिति के अनुसार निर्णय

उम्मीदवार पहली पसंद भले दूसरी पार्टी का हो

  • 55% परिस्थिति देखकर निर्णय
  • 25% उम्मीदवार देखकर वोट
  • 20% पार्टी महत्वपूर्ण

स्थानीय चुनाव में बड़े बुनियादी मुद्दे

  • 62% पानी, सड़क, सफाई, रोजगार, किसान, आय
  • 38% महिलाओं की सुरक्षा

ज्यादा पैसा खर्च तो काला धन!

  • 78% अधिक चुनाव खर्च अवैध
  • 15% नहीं दी राय
  • 7% अधिक खर्च अच्छा

बड़े नेताओ के रिश्तेदार क्यों हो उम्मीदवार

  • 70% नेताओं के रिश्तेदार न लड़े चुनाव
  • 22% योग्य उम्मीदवार ही स्वीकार
  • 8% वंशवाद अच्छा

व्यक्तिगत सोच नहीं सबके विकास की बात हो

  • 63% सबका विकास जरूरी
  • 27% व्यक्तिगत काम जरूरी
  • 10% परिस्थिति के अनुसार

कौन ला सकता है अच्छे बदलाव

  • 86% ईमानदार युवा
  • 14% ने जताई अनिश्चितता

ईमानदार या अनुभव जरूरी

  • 45% ईमानदार
  • 45% संतुलित
  • 10% अनुभव

आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेता सिरे से खारिज

  • 82% नापसंद
  • 14% छोटे आरोप तो कोई बात नहीं
  • 4% कोई गुरेज नहीं

उम्मीदवार शिक्षित और सामर्थ्यवान जरुरी

  • 55% शिक्षा व क्षमता दोनों हो
  • 30% क्षमता डिग्री से अधिक
  • 15% डिग्री अनिवार्य

वोटर नहीं लीडर भी बने लोग

  • 80% आम लोग भी राजनीति में आएं

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जनप्रहरी अभियान

rajasthan news

rajasthan news in hindi

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 05:18 pm

Published on:

06 Feb 2026 04:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पत्रिका सर्वे में खुलासा : नगर निकाय-पंचायत चुनावों में स्वच्छ छवि के युवा उम्मीदवार पहली पसंद, धनबल और अपराध मुक्त चुनाव की चाह

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RPSC: राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का नंबर जारी, देखें टॉप 50 नाम

RPSC
शिक्षा

नगर निकाय-पंचायत चुनावों में कैसा उम्मीदवार चाहते हैं आप, पत्रिका के जनप्रहरी अभियान के तहत दीजिए अपनी राय

Municipal body and Panchayat elections, Panchayat elections, Panchayat elections in Rajasthan, Panchayat elections news, Panchayat elections latest news, Panchayat elections today news, Panchayat elections survey news, नगर निकाय और पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव इन राजस्थान, पंचायत चुनाव न्यूज, पंचायत चुनाव लेटेस्ट न्यूज, पंचायत चुनाव टुडे न्यूज, पंचायत चुनाव सर्वे न्यूज
जयपुर

Stone Mart: स्टोनमार्ट में चमकी राजस्थान की खनिज ताकत, देश-विदेश के निवेशक हुए आकर्षित

जयपुर

राजस्थान में 'सुपर हिट' हो रही ये सरकारी स्कीम, 8वीं पास भी ले सकता है ब्याज मुक्त लोन

जयपुर

IMD Forecast: राजस्थान में ठंड रहेगी या बढ़ेगी ? अगले सात दिनों के तापमान को लेकर मौसम विभाग ने जारी की बड़ी अपडेट

rajasthan weather news
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.