पत्रिका के नशा मुक्ति महासंग्राम अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम, सैकड़ों विद्यार्थियों ने ली नखाखोरी के विरुद्ध शपथ

इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल मंजू शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और भविष्य को भी प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जंग केवल कानून से नहीं, बल्कि जागरूक समाज और मजबूत इरादों से जीती जा सकती है। प्राइमरी इंचार्ज सुनीता माहेश्वरी ने कहा कि कम उम्र में जिज्ञासा या साथियों के साथ नासमझी में बच्चे नशे की चपेट में आ जाते हैं, जो धीरे-धीरे लत का रूप ले लेता है। इसलिए समय रहते जागरूकता ही इससे बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। इस दौरान छात्रा आश्ना सिंह शेखावत, प्रांजल शाह और अभिश्री ने नशे के दुष्परिणामों पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि नशा पढ़ाई, करियर और मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है।