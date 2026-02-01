जयपुर में बड़ी कार्रवाई…46 बीघा में बस रही अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

इन जोन में हुई कार्रवाई

जोन-24 (बस्सी क्षेत्र): ग्राम बस्सी मनोहरपुरा पुलिया के पास करीब 5 बीघा भूमि पर विनायक विहार नाम से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त। वहीं, ग्राम गुढ़ा चक में करीब 4 बीघा कृषि भूमि पर बनाई जा रही कॉलोनी हटाई गई।

जोन-09 (ग्राम भूरथल): करीब 7 बीघा कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति बसाई जा रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त।

जोन-16 (ग्राम सामोद): विनायक कॉलेज के पास करीब16 बीघा भूमि पर लक्ष्य नगर नाम से बसाई जा रही कॉलोनी हटाई गई।

जोन-14 (ग्राम पुरुषोत्तमपुरा उर्फ दांदिया): करीब 4 बीघा भूमि पर बनाई गई डामर व ग्रेवल सडक़ों सहित अवैध निर्माण हटाए गए।

जोन-22 (ग्राम नारायणपुरा): पूर्व में ध्वस्त की गई करीब 10 बीघा भूमि पर दोबारा बसाई जा रही कॉलोनी को पुन: ध्वस्त किया गया।