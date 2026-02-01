13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में बड़ी कार्रवाई…46 बीघा में बस रही अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

जयपुर विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को शहर के अलग-अलग जोन में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 46 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को पूर्णत: ध्वस्त कर दिया। साथ ही दिल्ली रोड स्थित ग्राम सालड़वास में श्मशान की सरकारी भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Feb 13, 2026

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को शहर के अलग-अलग जोन में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 46 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को पूर्णत: ध्वस्त कर दिया। साथ ही दिल्ली रोड स्थित ग्राम सालड़वास में श्मशान की सरकारी भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी के निर्देशन में प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीनों और श्रमिकों की मदद से प्रारंभिक स्तर पर ही कॉलोनियां बसाने के प्रयास विफल कर दिए।

इन जोन में हुई कार्रवाई
जोन-24 (बस्सी क्षेत्र): ग्राम बस्सी मनोहरपुरा पुलिया के पास करीब 5 बीघा भूमि पर विनायक विहार नाम से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त। वहीं, ग्राम गुढ़ा चक में करीब 4 बीघा कृषि भूमि पर बनाई जा रही कॉलोनी हटाई गई।
जोन-09 (ग्राम भूरथल): करीब 7 बीघा कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति बसाई जा रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त।
जोन-16 (ग्राम सामोद): विनायक कॉलेज के पास करीब16 बीघा भूमि पर लक्ष्य नगर नाम से बसाई जा रही कॉलोनी हटाई गई।
जोन-14 (ग्राम पुरुषोत्तमपुरा उर्फ दांदिया): करीब 4 बीघा भूमि पर बनाई गई डामर व ग्रेवल सडक़ों सहित अवैध निर्माण हटाए गए।
जोन-22 (ग्राम नारायणपुरा): पूर्व में ध्वस्त की गई करीब 10 बीघा भूमि पर दोबारा बसाई जा रही कॉलोनी को पुन: ध्वस्त किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 06:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में बड़ी कार्रवाई…46 बीघा में बस रही अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

India vs Pakistan T20 Match 2026: राजनीति के बावजूद भारत-पाक मैच की हाइप पहले से अधिक

India vs Pakistan T20 World Cup 2026
ओपिनियन

History of Radio in India: आज भी कायम है आवाज की दुनिया का जादू

History of Radio in India
ओपिनियन

RPSC महा-घोटाला: RAS 2018 और 2021 में 'फर्जीवाड़े' का बड़ा खुलासा, किरोड़ी लाल मीणा ने CM को लिखी चिट्ठी

rajasthan news
जयपुर

Valentine Alert: प्यार के नाम पर जाल, गिफ्ट स्कैम, फिशिंग लिंक और वीडियो ब्लैकमेलिंग से खतरा

जयपुर

राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस MLA का 'अभद्र इशारा'- वीडियो वायरल, अब होगा एक्शन!

rajasthan vidhansabha
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.