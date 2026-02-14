Jaipur Murder: पत्नी ने ससुराल जाने से किया मना तो गुस्साए पति ने 8 महीने की बेटी का कैंची से गला काटकर की हत्या, खुद करने लगा सुसाइड

पुलिस के अनुसार, आरोपी शादाब की पत्नी रुखसार बानो ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 7-8 दिन पहले रुखसार के पिता उसे और उसकी 8 महीने की बेटी शहनाज को मायके ले आए थे। 6 फरवरी की सुबह शादाब ने पत्नी से ससुराल चलने के लिए कहा। इस पर रुखसार ने कुछ दिन बाद जाने की बात कही, जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई।