10th Pass Jobs: चूक मत जाना, दसवीं-बारहवीं पास युवाओं को बड़ा मौका, 700 पदों पर सीधी भर्ती

12th pass jobs: जयपुर. पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। दसवीं और बारहवीं पास अभ्यर्थियों समेत विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं वाले युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 17 फरवरी को एक दिवसीय कैम्पस प्लेसमेंट शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर युवाओं को सीधे निजी कंपनियों से जोड़कर मौके पर ही चयन का अवसर प्रदान करेगा।