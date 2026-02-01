जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई: 30 बीघा में बस रही अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त

जयपुर। Jaipur Development Authority (जविप्रा) ने शनिवार को शहर के अलग-अलग जोनों में 30 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बसाई जा रही नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया। साथ ही सीकर रोड स्थित न्यू लोहा मंडी क्षेत्र में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

पुलिस महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन-12, जोन-18 और जोन-6 में यह संयुक्त कार्रवाई की गई। प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से अवैध निर्माण हटाते हुए कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया।