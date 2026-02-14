14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

प्रदूषण को ‘खरीद-बेच’ सकेंगी फैक्टरियां, गुजरात मॉडल पर राजस्थान में काम शुरू

जयपुर . वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब प्रदेश में भी गुजरात की तर्ज पर उत्सर्जन व्यापार योजना (ईटीएस) शुरू होगी। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज से छोड़े जाने वाले सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ2) उत्सर्जन पर नजर रखी जाएगी। अब फैक्टरियां प्रदूषण को &#8216;खरीद-बेच&#8217; सकेंगी, यानी कम धुआं छोड़ने वाली इकाइयों को लाभ [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

image

Girraj Prasad Sharma

Feb 14, 2026

जयपुर . वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब प्रदेश में भी गुजरात की तर्ज पर उत्सर्जन व्यापार योजना (ईटीएस) शुरू होगी। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज से छोड़े जाने वाले सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ2) उत्सर्जन पर नजर रखी जाएगी। अब फैक्टरियां प्रदूषण को 'खरीद-बेच' सकेंगी, यानी कम धुआं छोड़ने वाली इकाइयों को लाभ मिलेगा।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अधिक प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरियों को केवल नोटिस देने या जुर्माना वसूलने के बजाय अब ईटीएस योजना से जोड़ेगा। इसमें प्रदूषण की एक तय सीमा (कैप) निर्धारित की जाएगी और फैक्टरियों को सीमित परमिट दिए जाएंगे। जो फैक्टरी तय सीमा से कम प्रदूषण करेगी, वह अपने बचे हुए परमिट दूसरी फैक्टरी को बेच सकेगी। अधिक प्रदूषण करने वाली इकाई को अतिरिक्त परमिट खरीदने होंगे। इससे पर्यावरण संरक्षण करने वाली इकाइयों को आर्थिक लाभ होगा।

अध्ययन शुरू, अप्रेल में आएगी रिपोर्ट

मंडल योजना लागू करने से पहले इसका अध्ययन करवा रहा है। इसके लिए अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (जे-पीएएल) दक्षिण एशिया और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट के ऊर्जा नीति संस्थान (ईपीआइसी-इंडिया) के साथ 5 साल का एमओयू किया गया है। अध्ययन की रिपोर्ट अप्रेल में आएगी। इससे पहले मंडल ने पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) का अध्ययन करवाया था।

17 सेक्टर्स की 130 इंडस्ट्रीज चिह्नित

मंडल ने सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाली सीमेंट फैक्टरी, थर्मल पावर प्लांट और धातु गलाने के संयंत्र जैसे 17 सेक्टर्स की 130 इंडस्ट्रीज को चिह्नित किया है। रिपोर्ट आने के बाद इन उद्योगों से योजना की शुरुआत होगी। मंडल ने पिछले दिनों चिह्नित इंडस्ट्रीज के स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक कर उन्हें योजना की जानकारी दी है।

गुजरात में मिले बेहतर परिणाम

देश में ऐसी पहल गुजरात प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सूरत से शुरू की थी। वहां पार्टिकुलेट मैटर पर कैप-एंड-ट्रेड सिस्टम लागू करने से दो साल में प्रदूषण में करीब 24 प्रतिशत की कमी आई। इसके बाद इसे अहमदाबाद में लागू किया गया और अब वडोदरा, राजकोट, वापी व भरूच जैसे शहरों में लागू करने की तैयारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 05:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / प्रदूषण को ‘खरीद-बेच’ सकेंगी फैक्टरियां, गुजरात मॉडल पर राजस्थान में काम शुरू

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वेलेंटाइन डे पर ‘दिल’ से नशामुक्ति का संदेश, मानव श्रृंखला बनकर ली शपथ

जयपुर

Temples to visit on Mahashivratri: भूलकर भी मिस न करें जयपुर के इन मंदिरों को जहां दर्शन मात्र से पूरी होती है हर मनोकामना

Temples to visit on Mahashivratri
लाइफस्टाइल

Jaipur Tourism: होली का तोहफा, इंतजार खत्म! होली से पहले अब जयपुर में यहां पैडल, स्पीड और शिकारा बोटिंग से बढ़ेगा रोमांच

जयपुर

Child Health: रूमेटिक फीवर से 40% मरीजों में हार्ट वॉल्व डैमेज का खतरा, समय पर इलाज नहीं तो सर्जरी ही आखिरी विकल्प

जयपुर

राजस्थान कैडर के IAS अतहर आमिर खान को लेकर आई बड़ी खबर 

IAS Atahar ali khan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.