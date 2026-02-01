राजस्थान: टायर फटने से पिकअप पलटी, युवती व बच्ची की दर्दनाक मौत, क्रेन की मदद से निकाले शव

हादसे की सूचना मिलते ही दूदू पुलिस थाने से रामअवतार चौधरी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने क्रेन की सहायता से पलटी पिकअप को सीधा करवाया और नीचे दबे लोगों को बाहर निकाल कर तुरंत दूदू के उपजिला अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने रेखा (22) पुत्री जोरानाथ निवासी केरली थाना खिंवाडा जिला पाली निवासी और राधिका (7) पुत्री गोरखनाथ निवासी नारलेई थाना देसूरी जिला पाली को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में घायल मुकेश (30) का उपचार जारी है।