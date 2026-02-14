करौली में हृदयविदारक हादसा; तालाब में डूबने से मां-बेटी की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

सीढ़ियों पर कपड़े देख ग्रामीणों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। जिसके बाद ग्रामीणों ने उनको तलाश करना शुरू किया। करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव पानी में मिले। जिनको बाहर निकाला गया। नहाते समय मासूम बालिका सृष्टि का पैर फिसल गया और वह पानी में चली गई। उसे बचाने के प्रयास में मां दिलकेशी ने हाथ बढ़ाया। इस दौरान वह भी पानी में चली गई। तैरना नहीं आने के कारण वह भी तालाब में डूब गई।