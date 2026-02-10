Rajasthan budget 2026 : करौली-हिण्डौन फोरलेन पर टिकी निगाहें, बजट में स्वीकृति से बदल सकती है जिले की तस्वीर

करौली-हिण्डौन के अलावा आस्थाधाम कैलादेवी की सड़क के भी फोर लेन करने की दरकार है। यदि सरकार बजट में करौली से कैलादेवी सड़क के भी फोरलेन की घोषणा करे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि कैलामाता के दर्शन के लिए वर्षभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। चूंकि करौली-हिण्डौन फोरलेन के लिए डीपीआर बन चुकी है, ऐसे में बजट में इस सड़क के साथ ही करौली-कैलादेवी के लिए भी फोरलेन में शामिल कर राशि स्वीकृत हो जाए तो जिलेवासियों को बड़ा फायदा मिल सकेगा।