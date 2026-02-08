Karauli : नई सरसों की आवक बढ़ने से मंडी में रौनक, ऊंचे भाव मिलने से किसान खुश, जानें Mandi Bhav

सीजन के चरम पर आवक 35 से 40 हजार कट्टों तक पहुंचने की संभावना है। नई सरसों आने से मंडी यार्ड में नीलामी का दौर फिर से शुरू हो गया है। हालांकि गीलापन होने के कारण ऑयल लैब टेस्टिंग अभी नहीं हो रही है। कृषि विभाग के सहायक निदेशक सियाराम मीणा ने बताया कि इस वर्ष जिले में 91 हजार 180 हैक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बुवाई हुई है, जिससे करीब 1,90,000 मीट्रिक टन उपज होने का अनुमान है।