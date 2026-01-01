विद्यार्थियों व कर्मचारियों का किया सम्मान

नादौती. उपखंड के रौंसी गांव में शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य हेमराज मीणा ने की। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के प्रमुख पंच-पटेल और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं तथा विद्यालय के शैक्षणिक और भौतिक विकास में योगदान देने वाले अध्यापकों और कर्मचारियों का सम्मान किया गया। प्राचार्य हेमराज मीणा ने बताया कि वर्तमान सत्र में ग्राम पंचायत रौंसी की ओर से लगभग 35 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं। भरत ङ्क्षसह, उपमंडल अभियंता ने बताया कि बाबा कंचन पटेल की स्मृति में विद्यालय के भव्य मुख्य द्वार का निर्माण 1.5 लाख रुपए की राशि से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्यालय के सौंदर्यकरण के लिए श्रियाकापुरा की ओर से स्व. जयनारायण मीणा की स्मृति में 56 हजार का नगद योगदान दिया गया। इस अवसर पर कंचन पटेल परिवार ने 31 हजार, प्रियकांत बेनीवाल (शारीरिक शिक्षक) ने 21 हजार, जनक राज सिहरा, बालाराम मीणा, पृथ्वीराज नेता सहित अन्य भामाशाहों ने 11 हजार रुपए और प्रत्येक ने 51 सौ रुपए की नगद राशि प्रदान की। इसके अलावा, कई भामाशाहों ने पेन, कॉपी और अन्य शिक्षण सामग्री भी वितरण कर विद्यालय विकास में योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान बस्ती के पंच-पटेलों ने विद्यालय की भौतिक सुविधाओं का अवलोकन किया और प्राचार्य सहित सभी स्टाफ को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्राचार्य हेमराज मीणा, हंसराज मीणा, सरपंच प्रतिनिधि मुनेश कुमार मीणा, भरत ङ्क्षसह, एडवोकेट हरवीर गुर्जर, रामजीत पटेल, समय ङ्क्षसह बैंसला, हरलाल उपसरपंच आदि मौजूद रहे।