30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

करौली

कुष्ठ के प्रति भेदभाव मिटाने की दिलाई शपथ, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता पखवाड़ा शुरू

करौली. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में शुक्रवार से स्पर्श कुष्ठ जागरूकता पखवाड़ा शुरू हुआ है, जो 13 फरवरी तक चलेगा। पखवाड़े की शुरूआत के अवसर पर स्वास्थ्य भवन परिसर स्थित सीएमएचओ कार्यालय सहित जिले के चिकित्सा संस्थानों और कार्यालयों में महात्मा गांधी जी के चित्रपट पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट [&hellip;]

करौली

Anil dattatrey

Jan 30, 2026

karauli news

करौली. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में शुक्रवार से स्पर्श कुष्ठ जागरूकता पखवाड़ा शुरू हुआ है, जो 13 फरवरी तक चलेगा। पखवाड़े की शुरूआत के अवसर पर स्वास्थ्य भवन परिसर स्थित सीएमएचओ कार्यालय सहित जिले के चिकित्सा संस्थानों और कार्यालयों में महात्मा गांधी जी के चित्रपट पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान कुष्ठ के प्रति भेदभाव मिटाने जैसी गतिविधियों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ. जयंतीलाल मीणा ने गांधी जी के चित्रपट पर पुष्प अर्पित कर शहीद दिवस पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को नमन किया। इस कार्यक्रम के साथ कुष्ठ रोगी के प्रति भेदभाव न करने की शपथ का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि पखवाड़े के तहत जिले में कुष्ठ रोग के सभी संभावित मामलों की शीघ्र पहचान कर रोग उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति एवं उनके परिवारजनों के साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। समाज में फैली भ्रांतियों एवं भेदभाव को समाप्त करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर कार्यालय में डिप्टी सीएमएचओ डॉ. सतीश चंद मीणा, एओ एनएचएम रमेश मीणा, एसओ हीरालाल, प्रशासनिक अधिकारी शेरसिंह मीणा, डीपीओ आशुतोष पांडे सहित कार्यालय के कार्मिक मौजूद रहे।

करौली. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में शुक्रवार से स्पर्श कुष्ठ जागरूकता पखवाड़ा शुरू हुआ है, जो 13 फरवरी तक चलेगा। पखवाड़े की शुरूआत के अवसर पर स्वास्थ्य भवन परिसर स्थित सीएमएचओ कार्यालय सहित जिले के चिकित्सा संस्थानों और कार्यालयों में महात्मा गांधी जी के चित्रपट पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान कुष्ठ के प्रति भेदभाव मिटाने जैसी गतिविधियों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ. जयंतीलाल मीणा ने गांधी जी के चित्रपट पर पुष्प अर्पित कर शहीद दिवस पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को नमन किया। इस कार्यक्रम के साथ कुष्ठ रोगी के प्रति भेदभाव न करने की शपथ का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि पखवाड़े के तहत जिले में कुष्ठ रोग के सभी संभावित मामलों की शीघ्र पहचान कर रोग उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति एवं उनके परिवारजनों के साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। समाज में फैली भ्रांतियों एवं भेदभाव को समाप्त करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर कार्यालय में डिप्टी सीएमएचओ डॉ. सतीश चंद मीणा, एओ एनएचएम रमेश मीणा, एसओ हीरालाल, प्रशासनिक अधिकारी शेरसिंह मीणा, डीपीओ आशुतोष पांडे सहित कार्यालय के कार्मिक मौजूद रहे।

Updated on:

30 Jan 2026 07:50 pm

Published on:

30 Jan 2026 07:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / कुष्ठ के प्रति भेदभाव मिटाने की दिलाई शपथ, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता पखवाड़ा शुरू
करौली

