21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

Bulldozer Action: सट्टा किंग और दंगा मामले के आरोपी के यहां फिर गरजा बुलडोजर, भारी पुलिसबल तैनात रहा

Bulldozer Action in Karauli: करौली में सट्टा किंग अमीनुद्दीन खान के अवैध व्यावसायिक परिसर पर प्रशासन की सख्ती लगातार दूसरे दिन भी जारी रही।

less than 1 minute read
Google source verification

करौली

image

Rakesh Mishra

Jan 21, 2026

Karauli Satta King, Satta King in Rajasthan, Bulldozer Action, Bulldozer Action in Karauli, Bulldozer Action in Rajasthan, Karauli News, करौली सट्टा किंग, सट्टा किंग इन राजस्थान, बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर एक्शन इन करौली, बुलडोजर एक्शन इन राजस्थान, करौली न्यूज

कार्रवाई करती टीम। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

करौली। राजस्थान में करौली में सट्टा किंग और दंगा मामले के आरोपी अमीनुद्दीन खान के अवैध व्यावसायिक परिसर पर बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। नगर परिषद के दल ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच परिसर के तीन अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए थे।

कई जगह पुलिसकर्मी तैनात

करौली के उपखंड अधिकारी (एसडीएम) और कार्यवाहक नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीना की मौजूदगी में नगर परिषद और पुलिस बल ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था के तहत कार्रवाई स्थल के साथ-साथ शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों और बगीचों पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।

यह वीडियो भी देखें

जारी रहेगी कार्रवाई

संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी रखी गई और अधिकारियों ने लगातार स्थिति की निगरानी की, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। कार्रवाई के मद्देनजर आसपास के क्षेत्रों में यातायात का प्रबंधन किया गया और आवश्यकतानुसार मार्गों को नियंत्रित रखा गया। पुलिस बल शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के निर्माण पर सख्ती जारी रहेगी। अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया नियमानुसार आगे भी जारी रखी जाएगी।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Dhirendra Shastri: राजस्थान आ रहे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, 2250 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा, 100 कैमरों से निगरानी
कोटा
Acharya Dhirendra Shastri, Acharya Dhirendra Shastri in Kota, Acharya Dhirendra Shastri in Rajasthan, Acharya Dhirendra Shastri Ramkatha, Acharya Dhirendra Shastri Ramkatha in Kota, Acharya Dhirendra Shastri Ramkatha in Rajasthan, Kota News, Rajasthan News, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इन कोटा, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इन राजस्थान, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री रामकथा, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री रामकथा इन कोटा, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री रामकथा इन राजस्थान, कोटा न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Jan 2026 08:01 pm

Published on:

21 Jan 2026 07:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Bulldozer Action: सट्टा किंग और दंगा मामले के आरोपी के यहां फिर गरजा बुलडोजर, भारी पुलिसबल तैनात रहा

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bulldozer Action: करौली सट्टा किंग के घर पर चला बुलडोजर, छावनी में बदला इलाका, स्कूलों की छुट्टी, दुकानों को बंद कराया

Bulldozer action in Karauli, Satta King of Karauli, Aminuddin Khan, former Chairman Rashida Khatoon, Aminuddin Khan Bulldozer Action, Karauli News, Rajasthan News, बुलडोजर एक्शन इन करौली, करौली के सट्टा किंग, अमीनुद्दीन खान, पूर्व सभापति रशीदा खातून, अमीनुद्दीन खान बुलडोजर एक्शन, करौली न्यूज, राजस्थान न्यूज
करौली

राजस्थान के किसान ने 5 लाख में खरीदी भैंस, एक दिन में देती है इतने लीटर दूध, जानें खासियत

करौली

Karauli Crime: होटल के एक कमरे में 3 लड़कियों के साथ थे दो पुरुष, पुलिस के पहुंचते ही मच गया हड़कंप

Prostitution, Prostitution in Karauli, Prostitution in Rajasthan, Karauli Prostitution News, Karauli News, Rajasthan News, देह व्यापार, देह व्यापार इन करौली, देह व्यापार इन राजस्थान, करौली देह व्यापार न्यूज, करौली न्यूज, राजस्थान न्यूज
करौली

सरसों ने बनाई अलग पहचान,खेतों में पीली चुनरिया से खुशहाल होगा किसान

karauli news
करौली

राजस्थान में यहां पेड़ पर फंदे से लटका मिला वृद्ध का शव, परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या का लगाया आरोप

karauli news
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.