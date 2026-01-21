Bulldozer Action: सट्टा किंग और दंगा मामले के आरोपी के यहां फिर गरजा बुलडोजर, भारी पुलिसबल तैनात रहा

संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी रखी गई और अधिकारियों ने लगातार स्थिति की निगरानी की, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। कार्रवाई के मद्देनजर आसपास के क्षेत्रों में यातायात का प्रबंधन किया गया और आवश्यकतानुसार मार्गों को नियंत्रित रखा गया। पुलिस बल शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के निर्माण पर सख्ती जारी रहेगी। अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया नियमानुसार आगे भी जारी रखी जाएगी।