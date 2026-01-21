Dhirendra Shastri: राजस्थान आ रहे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, 2250 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा, 100 कैमरों से निगरानी

आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। फाइल फोटो- पत्रिका
रामगंजमंडी (कोटा)। रामगंजमंडी उपखंड में फतेहपुर के रीको क्षेत्र में आगामी 23 जनवरी से आचार्य धीरेंद्र शास्त्री श्रीराम कथा करेंगे। तीन दिनों तक चलने वाली कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आईजी पुलिस कोटा रेंज राजेंद्र प्रसाद गोयल व पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण सुजीत शंकर ने कथा स्थल का दौरा किया।
उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आईजी ने बताया कि कथा स्थल पर आयोजन के दौरान करीब 2250 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसके अलावा एआई तकनीक से अपराधियों की पहचान करने वाले 100 फेस रिकॉग्निशन कैमरे पूरे परिसर में लगाए जाएंगे।
श्रीराम कथा एवं गौ माता महोत्सव की तैयारियों के बीच शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने निरीक्षण करते हुए वहां कार्यरत महिला मजदूरों से संवाद किया। मजदूरों ने उनसे आचार्य धीरेंद्र शास्त्री से मिलवाने की बात रखी।
मंत्री दिलावर ने कहा कि वे शत-प्रतिशत महिलाओं को पंडित आचार्य धीरेंद्र शास्त्री से अलग से मिलवाएंगे। यह सुनकर महिला मजदूरों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। मंत्री दिलावर ने कहा, आज से आप सब मेरी बहनें और भुआ हैं। एक महिला मजदूर ने टिफिन निकालकर मंत्री को दिया। मंत्री जमीन पर बैठ गए और मिर्ची के साथ मक्का की रोटी खाई।
मंत्री दिलावर ने तैयारियों को लेकर 22 व्यवस्था समितियों के प्रमुख सेवादारों की बैठक ली। सभी समितियों को जिम्मेदारी संभालते हुए व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं के ठहरने और भोजन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालुओं के लिए मोड़क स्टेशन व रामगंजमंडी जंक्शन से कथा स्थल तक बसों की व्यवस्था रहेगी।
यह वीडियो भी देखें
22 जनवरी को आचार्य धीरेंद्र शास्त्री का आगमन, कलश यात्रा व दीपोत्सव पर्व मनाया जाएगा। इससे पहले दोपहर 1 बजे नगर से कलश यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का समापन फलोदी माता मेला ग्राउंड में होगा।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग