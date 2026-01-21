Dhirendra Shastri: राजस्थान आ रहे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, 2250 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा, 100 कैमरों से निगरानी

रामगंजमंडी (कोटा)। रामगंजमंडी उपखंड में फतेहपुर के रीको क्षेत्र में आगामी 23 जनवरी से आचार्य धीरेंद्र शास्त्री श्रीराम कथा करेंगे। तीन दिनों तक चलने वाली कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आईजी पुलिस कोटा रेंज राजेंद्र प्रसाद गोयल व पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण सुजीत शंकर ने कथा स्थल का दौरा किया।