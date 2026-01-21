Cyber Fraud: राजस्थान पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा, विदेश में बैठकर 5378 सिमों से 32 राज्यों में 11 सौ करोड़ की साइबर ठगी

जोधपुर। कंबोडिया में मौजूद साइबर ठग भारत व राजस्थान की मोबाइल सिमों का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए की साइबर ठगी कर रहे हैं। यह ठगी कंपनियों में निवेश व ट्रेडिंग के नाम पर कराई जा रही है। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर की जांच में यह खुलासा होने पर गैंग के छह जनों को गिरफ्तार किया गया। मलेशिया में मौजूद छह किंगपिन यानी सरगनाओं को पकड़ने के लिए लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी कराया गया है। वहीं देश के 32 राज्यों से जारी 5300 से अधिक मोबाइल सिमें बंद कराई जा रही हैं।