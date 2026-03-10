Public holiday: जोधपुर जिले में 11 मार्च को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और सरकारी ऑफिस

Sheetala Ashtami: शीतला अष्टमी के अवसर पर 11 मार्च को जोधपुर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। इस संबंध में जिला कलक्टर ने पहले ही आदेश जारी कर दिया था। इस दिन जिले के सभी राजकीय कार्यालयों, सरकारी संस्थानों और शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा। वहीं दूसरी तरफ नागोरी गेट के बाहर कागा क्षेत्र स्थित शीतला माता मंदिर परिसर में ऐतिहासिक शीतला माता मेला मंगलवार को ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा। मेले को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।