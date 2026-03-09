Indian Railways: राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन से 141 साल पहले आज ही के दिन चली थी पहली ट्रेन, अब 474.52 करोड़ से बदल रही तस्वीर

रेलवे इतिहास की जानकारी रखने वाले राजेन्द्रसिंह सांखला के अनुसार, उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में जोधपुर रियासत व्यापार और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र था। उस समय लंबी दूरी की यात्राएं ऊंटों, बैलगाड़ियों और घोड़ों के सहारे ही होती थी। ऐसे में रेल मार्ग का निर्माण क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना गया। इसके बाद जोधपुर रेलवे ने अब तक लम्बा सफर तय किया है।