Jodhpur: 21 साल का युवक, अकाउंट में 9.20 रुपए का ट्रांजेक्शन, पुलिस ने 19 सिम और 9 डेबिट-क्रेडिट कार्ड के साथ पकड़ा

कमिशन एजेंट के रूप में काम कर रहे आरोपी युवक सुनील के पकड़े जाने के बाद पुलिस इस नेटवर्क को तोड़ने में लगी है। सुनील के सम्पर्क के लोगों की कुंडली खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। इसके लिए कई संदिग्ध युवकों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अब मारवाड़ क्षेत्र में फैले साइबर ठगों के नेटवर्क तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पुलिस आरोपी से बरामद हुए मोबाइल फोन की कॉल रिकॉर्डिंग की भी जांच कर रही है।