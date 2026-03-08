भारत vs न्यूजीलैंड फाइनल : मैच से ठीक पहले फलोदी सट्टा बाजार ने बदल दिए भाव, बता दिया कौन करेगा ट्रॉफी पर कब्जा!

जानकारों के अनुसार फलोदी सट्टा बाजार में भारत का भाव न्यूजीलैंड की तुलना में काफी कम चल रहा है, जो इस बात का संकेत माना जाता है कि बाजार में भारत की जीत की संभावना ज्यादा आंकी जा रही है। पहले टीम इंडिया का भाव करीब 43-44 पैसे चल रहा था, लेकिन मैच शुरू होने से ठीक पहले इसमें बदलाव देखने को मिला है। अब यह भाव घटकर लगभग 41-42 पैसे तक पहुंच गया है।