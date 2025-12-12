Rajasthan: बौखलाई शिक्षिका ने प्रधानाध्यापक को स्कूल में जड़ दिए दो थप्पड़, बच्चों के सामने फूट-फूटकर रोए

घटना की जानकारी लेते अधिकारी। फोटो- पत्रिका
देणोक (फलोदी)। फलोदी जिले के पलीना गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में कार्यरत एक शिक्षिका ने प्रधानाध्यापक को थप्पड़ जड़ दिए। घटना के बाद ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीण शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और आऊ के सीबीईओ सुनील कुमार चौधरी ने समझाइश कर धरना समाप्त कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षिका फलोदी में प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहती थी। 5 दिसंबर 2025 को उसने जिला शिक्षा अधिकारी से आदेश निकलवाया था। प्रधानाध्यापक ने इसकी सूचना एसएमसी सदस्यों एवं छात्र- अभिभावकों को दी।
जब प्रधानाध्यापक ने शिक्षिका को रिलीव नहीं करने की बात कही, तो उन्होंने विरोध किया। 9 दिसंबर को आदेश निरस्त कर दिया गया। इसके बाद दो दिन तक शिक्षिका स्कूल नहीं आई। आदेश निरस्त होने के बाद 11 दिसंबर को शिक्षिका स्कूल आई और गुस्से में प्रधानाध्यापक को थप्पड़ मार दिए। ग्रामीणों ने शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
प्रधानाध्यापक पुरखाराम जाट ने फूट-फूट कर रोते हुए सभी बच्चों और अभिभावकों को घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि स्कूल पहुंचकर बच्चों को कक्षा-कक्ष एवं बरामदे में बैठाने के बाद जब वे ऑफिस में चौक लेने के लिए झुके, तो शिक्षिका ने उन्हें दो थप्पड़ मारे। घटना के समय कई बच्चे मौजूद थे।
