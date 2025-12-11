Jodhpur: नाकाबंदी को तोड़कर पुलिस पर कैंपर चढाने लगा हिस्ट्रीशीटर, 3 महीने से काट रहा था फरारी, 17 केस दर्ज, अब हुआ गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार नयापुरा निवासी अणदाराम के मकान में अनियंत्रित पिकअप घुसी है। तेज रफ्तार और लापरवाही से चालक पिकअप लेकर निकल रहा था। तब अचानक पिकअप अनियंत्रित हो गई और अणदाराम के मकान में घुस गई। मकान व पास में दुकान का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पिकअप भी आगे से क्षतिग्रस्त हुई। धमाके की आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर जमा हो गए।पुलिस भी वहां पहुंची और मामले की जानकारी ली। चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।