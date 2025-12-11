Jodhpur: नाकाबंदी को तोड़कर पुलिस पर कैंपर चढाने लगा हिस्ट्रीशीटर, 3 महीने से काट रहा था फरारी, 17 केस दर्ज, अब हुआ गिरफ्तार

फोटो: पत्रिका
Rajasthan Crime News: जोधपुर के विवेक विहार थाना पुलिस ने पाली हाईवे पर नाकाबंदी तोड़कर कैंपर भगाने और पुलिस पर चढ़ाने का प्रयास करने के आरोप में 3 महीने से फरार हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया।
पुलिस उपायुक्त पश्चिम विनीत कुमार बंसल ने बताया कि 'प्रकरण में उचियारड़ा गांव में बिश्नोइयों की ढाणी निवासी विक्रम पुत्र भीखाराम जाणी को गिरफ्तार किया है। वह 3 महीने से फरार था। उसके गांव में होने की सूचना पर थानाधिकारी दिलीप खदाव के नेतृत्व में पुलिस ने दबिश देकर उसे पकड़ा। इससे पहले अशोक और भूराराम को गिरफ्तार किया जा चुका है।
गौरतलब है कि गत 11 अक्टूबर को पुलिस पाली हाईवे पर मॉल के पास नाकाबंदी कर रही थी। तभी तेज रफ्तार में आई बोलेरो कैंपर को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक तेज रफ्तार में बैरिकेड्स को टक्कर मारकर कैंपर भगा ले गया था। उसने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 17 मामले दर्ज हैं। वह एयरपोर्ट थाने का हिस्ट्रीशीटर है।
वहीं जोधपुर के राजीव गांधी नगर थानान्तर्गत केरू के नयापुरा में तेज रफ्तार व लापरवाही से आई पिकअप अनियंत्रित होने के बाद मकान में घुस गई। इससे मकान व पास ही दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ।
पुलिस के अनुसार नयापुरा निवासी अणदाराम के मकान में अनियंत्रित पिकअप घुसी है। तेज रफ्तार और लापरवाही से चालक पिकअप लेकर निकल रहा था। तब अचानक पिकअप अनियंत्रित हो गई और अणदाराम के मकान में घुस गई। मकान व पास में दुकान का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पिकअप भी आगे से क्षतिग्रस्त हुई। धमाके की आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर जमा हो गए।पुलिस भी वहां पहुंची और मामले की जानकारी ली। चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।
