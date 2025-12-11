हिंदू रीति-रिवाजों से हुआ विदेशी महिला का अंतिम संस्कार, अब यूक्रेन पहुंचेगी अस्थियां, घूमने आई थी जोधपुर

कतरीना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में अपने मित्र के घर रुकी थीं। शनिवार सुबह वे उठीं परिवार को गुड मॉर्निंग कहा और फिर आराम करने चली गईं। दोपहर तक न उठने पर मकान मालिक ने उन्हें देखा तो वे बेहोशी की हालत में थीं। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम और प्रारंभिक जांच में कार्डियक अरेस्ट होने की आशंका जताई। परिस्थितियों को देखते हुए परिवार ने यह निर्णय लिया कि शरीर को यूक्रेन भेजने की प्रक्रिया लंबी और जटिल होगी, इसलिए भारत में ही हिंदू रीति-रिवाजों से अंतिम संस्कार किया जाए।