Jodhpur: जोधपुर में यूक्रेनी महिला की मौत, हिंदू रीति-रिवाज से होगा अंतिम संस्कार, अस्थियां भेजी जाएंगी यूक्रेन

इस बीच मृतका के परिजनों ने यूक्रेन सरकार के माध्यम से शव के पोस्टमार्टम और अन्य औपचारिकताओं की अनुमति दी। इसके बाद यूक्रेन दूतावास ने इंडियन फ्यूनरल एजेंसी को पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए अधिकृत किया। कंपनी ने प्रतिनिधि के रूप में छोटू खान मेहर को जोधपुर भेजा। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने शव को छोटू खान मेहर के माध्यम से हिंदू सेवा मंडल को सौंप दिया।