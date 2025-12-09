Jodhpur: जोधपुर में यूक्रेनी महिला की मौत, हिंदू रीति-रिवाज से होगा अंतिम संस्कार, अस्थियां भेजी जाएंगी यूक्रेन

मृतका कतरीना ह्रीहोरेंको। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने यूक्रेन दूतावास से अधिकृत एजेंसी के प्रतिनिधि की मौजूदगी में मंगलवार को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड से यूक्रेन की महिला पर्यटक के शव का पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद शव हिंदू सेवा मंडल को सौंप दिया गया। हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां यूक्रेन भेजी जाएंगी।
थानाधिकारी ईश्वरचंद पारिक ने बताया कि यूक्रेन निवासी कतरीना ह्रीहोरेंको (58) गत 3 दिसंबर को घूमने के लिए मुंबई आई थीं। अगले दिन वह जोधपुर पहुंचीं और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर-21 स्थित अपने एक परिचित के मकान पर चली गई थीं, जहां गत शुक्रवार सुबह उनकी मृत्यु हो गई। परिचित ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने यूक्रेन दूतावास को सूचना देकर शव मोर्चरी में रखवाया था।
इस बीच मृतका के परिजनों ने यूक्रेन सरकार के माध्यम से शव के पोस्टमार्टम और अन्य औपचारिकताओं की अनुमति दी। इसके बाद यूक्रेन दूतावास ने इंडियन फ्यूनरल एजेंसी को पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए अधिकृत किया। कंपनी ने प्रतिनिधि के रूप में छोटू खान मेहर को जोधपुर भेजा। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने शव को छोटू खान मेहर के माध्यम से हिंदू सेवा मंडल को सौंप दिया।
पुलिस के अनुसार मृतका इससे पहले भी जोधपुर घूमने आई थीं। उनका 30-35 वर्ष का एक पुत्र है, जो पिछली बार उनके साथ आया था। इस बार महिला अकेली ही भारत आई थी। अंतिम संस्कार जोधपुर में कराया जाएगा और उसके बाद अस्थियां यूक्रेन भेज दी जाएंगी।
