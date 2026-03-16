Cobra: जोधपुर के कागा मेले में मची अफरा-तफरी, दुकान से निकला 6 फीट लंबा कोबरा, चीखने लगी महिला

जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11.30 बजे मेले में दुकान लगाए बैठी नैना देवी एक ग्राहक को जूते दिखा रही थी। इसी दौरान अचानक उनके पैर के पास करीब 6 फीट लंबा कोबरा सांप आ गया। सांप को देखते ही नैना देवी घबरा गई और जोर से आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर पास में ही अपनी दुकान पर बैठे सरदार श्याम सिंह और उनके भाई हरपाल सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे। दोनों ने बिना समय गंवाए नैना देवी को दुकान से सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे कोई अनहोनी नहीं हुई।