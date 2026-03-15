Good News: राजस्थान में जल्द दौड़ेंगी 50 अत्याधुनिक डबल-डेकर ई-बसें, 299 करोड़ रुपए की लागत, सफर होगा आसान

इससे पर्यटक शहर के प्रमुख स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार का मानना है कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे प्रमुख पर्यटन शहरों में डबल-डेकर ई-बसों की शुरुआत से सार्वजनिक परिवहन का अनुभव बेहतर होगा और शहरों में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को भी मजबूती मिलेगी।