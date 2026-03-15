Good News: राजस्थान में जल्द दौड़ेंगी 50 अत्याधुनिक डबल-डेकर ई-बसें, 299 करोड़ रुपए की लागत, सफर होगा आसान

प्रतीकात्मक तस्वीर
जोधपुर। शहर के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। वर्ष के अंत तक शहर में इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बसें शुरू करने की तैयारी है। इस योजना के तहत जोधपुर को 10 अत्याधुनिक डबल-डेकर ई-बसें मिलने की संभावना है।
राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों के लिए भी यात्रा को आसान और आकर्षक बनाना है। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बड़े बस स्टैंडों को आपस में जोड़ने के लिए इन बसों का संचालन प्रस्तावित है।
जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में 50 इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी किया है। कुल 299 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी जाने वाली इन बसों में से 30 बसें जयपुर, जबकि जोधपुर और उदयपुर को 10-10 बसें दी जाएंगी।
ये बसें प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत खरीदी जा रही लो-फ्लोर ई-बसों से अलग होंगी। जहां लो-फ्लोर ई-बसों के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है, वहीं डबल-डेकर बसों का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण शहर होने के कारण जोधपुर में इन बसों का संचालन खास रूटों पर किया जाएगा।
इससे पर्यटक शहर के प्रमुख स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार का मानना है कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे प्रमुख पर्यटन शहरों में डबल-डेकर ई-बसों की शुरुआत से सार्वजनिक परिवहन का अनुभव बेहतर होगा और शहरों में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को भी मजबूती मिलेगी।
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