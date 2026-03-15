Israel-Iran War: ओमान में ड्रोन हमला, राजस्थान के मजदूर की मौत, परिवार में मचा कोहराम

रायपुर उपखंड अधिकारी सुमित्रा बिश्नोई ने बताया कि सेंदड़ा थाना क्षेत्र के राजस्व गांव लालपुरा निवासी पप्पू सिंह (50) पुत्र देवी सिंह रोजगार के लिए ओमान गए हुए थे। इसी दौरान वहां चल रहे युद्ध जैसे हालात में हुए ड्रोन हमले की चपेट में आने से कार्य के दौरान उनकी मौके पर ही मौत हो गई।