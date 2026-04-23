राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों के लिए प्रदेशभर में होंगे धरना-प्रदर्शन

इस दौरान प्रत्येक जिले में विचार गोष्ठियां, धरना-प्रदर्शन, चौपाल, पदयात्राएं और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। घर-घर हस्ताक्षर अभियान चलाकर जिले में 20 हजार हस्ताक्षर और 100 ग्राम स्तरीय संगोष्ठियों का लक्ष्य रखा गया है। पूरे प्रदेश में 10 लाख हस्ताक्षर एकत्र करने की योजना है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ संगठन का कार्यक्रम नहीं बल्कि लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का जनसंघर्ष है।