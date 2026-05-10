Rajasthan : हृदय विदारक हादसा; गैस रिसाव से लगी आग, मां समेत दो मासूम बेटियों की दर्दनाक मौत

Beawar Gas Leak Accident : ब्यावर। जिले के सेंदड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम काणेचा रेलड़ा में रविवार दोपहर घरेलू गैस रिसाव से लगी भीषण आग में एक महिला और उसकी दो मासूम बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई। आग की लपटों ने पूरी रसोई को कुछ ही पल में अपने आगोश में ले लिया, जिससे मां और दोनों बेटियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला पाया। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल छा गया। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।