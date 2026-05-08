Rajasthan: तिरंगे में लिपटकर लौटा मगरे का वीर सपूत, जवान बेटे का शव देख मां हुई बेसुध, अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब

युवराज सिंह की पार्थिव देह गांव पहुंचते ही पूरा इलाका शोक में डूब गया। अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आसपास के गांवों और दूरदराज क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। माता-पिता सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मां अपने बेटे को देखकर बेसुध हो गई, जबकि पिता की आंखों से आंसुओं की धार थमने का नाम नहीं ले रही थी। महिलाएं विलाप करती नजर आईं और छोटे बच्चे भी बिलख पड़े। दोस्तों और ग्रामीणों ने नम आंखों से अपने वीर साथी को अंतिम विदाई दी।