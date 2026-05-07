Beawar Accident: सड़क हादसे में नवविवाहित युवक की मौत, पत्नी घायल, 10 दिन पहले हुई थी शादी

जानकारी के अनुसार मसूदा क्षेत्र के ग्राम श्योपुरा निवासी देशराज उर्फ कालूराम (27) अपनी पत्नी पूजा (27) के साथ अजमेर से अपने ससुराल लीडी जा रहा था। रास्ते में डुमाडा पुलिया के निकट उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसा इतना गंभीर था कि दोनों पति-पत्नी को गहरी चोटें आईं और वे मौके पर ही घायल होकर गिर पड़े।