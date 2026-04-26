26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ब्यावर

Ajmer Accident: वाहन की टक्कर से पति और पत्नी की मौत, दोनों पुत्रियां बचीं, गांव लौट रहा था परिवार

Ajmer Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर 16 मील चौराहे के निकट हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दंपती की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उनकी दो मासूम बेटियां बाल-बाल बच गईं।

less than 1 minute read
Google source verification

ब्यावर

image

kamlesh sharma

Apr 26, 2026

Ajmer Accident

 मृतक दम्पति की फाइल फोटो। फोटो पत्रिका नेटवर्क

जवाजा (अजमेर)। राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर 16 मील चौराहे के निकट हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दंपती की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उनकी दो मासूम बेटियां बाल-बाल बच गईं। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

गांव लौट रहा था परिवार

पुलिस के अनुसार जालिया रूपवास निवासी जसवंत सिंह (30) पत्नी चंचल कंवर (28) व दो बेटियों के साथ जवाजा से गांव लौट रहे थे। इसी दौरान 16 मील चौराहे के पास पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सभी सड़क पर दूर जा गिरे।

हादसे में जसवंत सिंह और उसकी पत्नी चंचल कंवर के सिर और शरीर पर आई गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई।

हादसे में दंपति की बड़ी बेटी तनु (6) के हाथ में चोट आई, जबकि छोटी बेटी अनु (4) सुरक्षित रही। दोनों बच्चियों को राहगीरों और पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जवाजा पहुंचाया गया। जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया।

सूचना मिलते ही जवाजा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों के सहयोग से शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।

पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि फरार चालक की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: राजस्थान के झुंझुनूं में भीषण सड़क हादसा, जागरण से लौट रहे 3 दोस्तों की मौत
झुंझुनू
Jhunjhunu Road Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Apr 2026 02:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Beawar / Ajmer Accident: वाहन की टक्कर से पति और पत्नी की मौत, दोनों पुत्रियां बचीं, गांव लौट रहा था परिवार

बड़ी खबरें

View All

ब्यावर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Unique Village: राजस्थान के इस गांव में नही एक भी पक्का मकान, करोड़पति भी रहते हैं कच्चे घरों में

Unique Village Of Rajasthan
ब्यावर

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों के लिए प्रदेशभर में होंगे धरना-प्रदर्शन

Election Commission stern warning If Rajasthan Panchayat Local Body Elections are not held by 15 April government responsible for contempt
ब्यावर

Rajasthan Weather: ब्यावर में तूफानी हवा के साथ बारिश, ओलों की बिछी चादर, वाहनों के शीशे टूटे

ब्यावर

ब्यावर में ससुराल वालों को नशीली दवा खिलाकर नकदी-जेवर ले उड़ी दुल्हन, दो दिन पहले हुई थी शादी

beawar news
ब्यावर

Beawar News: सेवानिवृत्त शिक्षक दंपती हत्याकांड का खुलासा, नौकरानी समेत दो संदिग्ध डिटेन

Beawar murder case
ब्यावर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.