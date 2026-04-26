Ajmer Accident: वाहन की टक्कर से पति और पत्नी की मौत, दोनों पुत्रियां बचीं, गांव लौट रहा था परिवार

पुलिस के अनुसार जालिया रूपवास निवासी जसवंत सिंह (30) पत्नी चंचल कंवर (28) व दो बेटियों के साथ जवाजा से गांव लौट रहे थे। इसी दौरान 16 मील चौराहे के पास पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सभी सड़क पर दूर जा गिरे।