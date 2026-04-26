Rajasthan Accident: राजस्थान के झुंझुनूं में भीषण सड़क हादसा, जागरण से लौट रहे 3 दोस्तों की मौत

पुलिस के मुताबिक हादसा धनूरी थाना क्षेत्र में झुंझुनूं-मंड्रेला रोड पर देर रात करीब 1 बजे हुआ। झुंझुनूं के रहने वाले सुनील शुक्ला, गौरव सैनी, विजय ढंड और जितेंद्र वालिया शनिवार शाम को सोनासर स्थित हीरा की ढाणी में जागरण में गए थे। कार्यक्रम के बाद चारों युवक कार से वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी झुंझुूनूं शहर से 5 किलोमीटर पहले कार अनियंत्रित हो गई और खेत में जाकर पलट गई।