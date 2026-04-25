Jhunjhunu Accident: सांड बना मौत का कारण, सीने के आर-पार निकल गए सींग, घर में चल रही थी बेटा-बेटी की शादी की तैयारी

रातभर अस्पताल की मोर्चरी में शव रखा रहा। सुबह जब परिजनों ने शव देखा तो चीख-पुकार मच गई। घर के मुखिया को खोने का गम हर चेहरे पर साफ नजर आया। मेहरचंद के दो बेटे और एक बेटी हैं। परिजनों ने बताया कि वह रोज मेहनत कर परिवार का पालन-पोषण करते थे और उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए उनकी जान चली गई। मृतक के भतीजे विनोद कुमार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसआई राजेंद्र कुमार ने परिजनों से जानकारी ली और मौके का मुआयना किया।