Jhunjhunu: ट्रायल रूम में कपड़े बदल रही महिला का वीडियो बनाने के विरोध में चिड़ावा बंद, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

बता दें कि सुबह से ही शहर में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। पिलानी रोड, खेतड़ी रोड, पुरानी तहसील रोड, मुख्य बाजार, विवेकानंद चौक, गौशाला रोड, झुंझुनूं रोड, स्टेशन रोड और सूरजगढ़ रोड सहित सभी प्रमुख इलाकों में सन्नाटा पसरा है। व्यापारियों ने एकजुटता दिखाते हुए स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। हालांकि, आमजन की सहूलियत के लिए दूध डेयरी और कुछ आवश्यक सेवाओं को इस बंद से मुक्त रखा गया है।