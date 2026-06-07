Rajasthan News: चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा! महिला का बनाया वीडियो, आरोपी शाहरुख हिरासत में

सड़क जाम हटने के बाद भी गुस्साए व्यापारियों और हिंदूवादी संगठनों के सैकड़ों सदस्य सामूहिक रूप से जुलूस के रूप में चिड़ावा पुलिस थाने के सामने पहुंच गए और वहां भी अपना विरोध दर्ज कराया। पुलिस थाने के बाहर सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया। इस दौरान सूरजगढ़ के थानाधिकारी रणजीत सेवदा ने प्रदर्शनकारियों के बीच आकर उन्हें पूरी तरह आश्वस्त किया कि आरोपी शाहरुख के खिलाफ ऐसी कड़ी कानूनी धाराएं लगाई जाएंगी जो भविष्य के लिए एक नजीर बनेंगी। इस मौके पर अभिषेक पारीक, वरुण राय बिन्नी, राकेश बाछुका, मोहित तामड़ायत, रामू सोनी, सुभाष पंवार, सुनील बदनगढिया, देवेंद्र वर्मा, पवन शर्मा नवहाल, अमित सैनी, योगेश शर्मा, सीएस सुनील शर्मा, राजेश वर्मा, रोहित केडिया, सुभाष पांडे समेत शहर के सैकड़ों गणमान्य नागरिक थाने पर मौजूद रहे।