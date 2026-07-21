राजस्थान: पति ने की पत्नी की हत्या,तीन दिन तक संदूक में छिपाया शव, बेटे को कहा- मम्मी नानी के घर गई है

Jhunjhunu Murder Case : झुंझुनूं। सूरजगढ़ क्षेत्र के अगवाना खुर्द गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। शराब के लिए पैसों के विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को घर में रखे संदूक में बंद कर तीन दिन तक छिपाए रखा। इस दौरान उसने अपने 15 वर्षीय बेटे को यह कहकर गुमराह किया कि उसकी मां नानी के घर गई है। शव से दुर्गंध आने पर आरोपी स्वयं नशे की हालत में गांव के पूर्व सरपंच के पास पहुंचा और पूरी घटना कबूल कर ली।