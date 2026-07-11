Jhunjhunu: बर्थडे के दिन नौसेना के जवान का अंतिम संस्कार, आखिरी बार पिता को देखती रही 18 महीने की बेटी, रोने लगा हर कोई

Indian Navy soldier Kuldeep Diwach Last Rites: भारतीय नौसेना में कार्यरत झुंझुनूं के गांव घरडू की ढाणी निवासी लीडिंग एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस मैकेनिक कुलदीप दिवाच की तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंची। देश सेवा के दौरान हुए हादसे में जान गंवाने वाले जवान को सैंकड़ों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। भारतीय नौसेना की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया। झुंझुनूं के सूरजगढ़ से घरडू की ढाणी तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों, पूर्व सैनिकों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं की बड़ी संख्या शामिल हुई।