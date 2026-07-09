‘मम्मी का मर्डर कर दिया’, राजस्थान में PWD कर्मचारी ने मां की हत्या कर बहन को किया कॉल, अनुकंपा पर लगी थी नौकरी

PWD Employee Killed Mother: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ कस्बे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक युवक ने अपनी मां पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने खुद अपनी बहन को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। मृतका की पहचान प्रभाती देवी पत्नी शीशराम के रूप में हुई है। वह परिवार के साथ झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ में रह रही थीं। आरोपी बेटा राजवीर लोक निर्माण विभाग (PWD) में UDC पद पर कार्यरत है। उसे पिता की जगह अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी शराब का सेवन करता था।