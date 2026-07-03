Rajasthan: प्रॉपर्टी डीलर के घर हुई ₹85 लाख की डकैती में पुलिस का खुलासा, कबाड़ी ने UP पहुंचाई थी जानकारी, 6 गिरफ्तार

इसी इनपुट के आधार पर अंतरराज्यीय गिरोह ने डकैती की साजिश रची और 21 जून की रात हथियारों की नोक पर पूरे परिवार को बंधक बनाकर 60 तोला सोना, डेढ़ किलो चांदी व दो लाख रुपए नकद लूटकर ले गए। झुंझुनूं पुलिस ने मामले में उत्तर प्रदेश के अंतरराज्यीय डकैत गिरोह के छह बदमाशों राशिद कुरैशी निवासी मेरठ, सतार निवासी बागपत, सरफराज उर्फ भुटन निवासी मेरठ, जाहिद उर्फ लंबू निवासी बागपत, राजीव उर्फ राजू खटा निवासी बागपत तथा आरिफ निवासी हापुड़ को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। सभी उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं।