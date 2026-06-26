Rajasthan News : इकलौते बेटे ने 65 वर्षीय बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला

राजस्थान के झुंझुनूं जिले के खेतड़ी क्षेत्र से पारिवारिक रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक बेहद सनसनीखेज और विचलित कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां के मेहाड़ा थाना इलाके में आने वाले ढोसी गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहे आपसी झगड़े में एक 38 वर्षीय बेटे ने अपने ही वृद्ध पिता की पीट-पीटकर और बाद में उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर बेरहमी से हत्या कर दी। यह पूरी वारदात 25 जून की रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के समय गांव की एक धर्मशाला के पास यह खौफनाक मंजर देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। लहूलुहान हालत में बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें टूट चुकी थीं।