Jhunjhunu: डिग्गी में गिरने से विवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता बोले-बेटी की हत्या कर दी, 6 साल पहले हुई थी शादी

पुलिस ने मृतका के पिता की रिपोर्ट के आधार पर पति मनोज, सास मायावती देवी, ससुर सुबे सिंह, देवर मनजीत और देवरानी रेखा के खिलाफ हत्या और दहेज प्रताड़ना सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी तथ्यों की पड़ताल की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आज पोस्टमॉर्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाएगा जिससे मौत के वास्तविक कारणों का पता लग सकेगा। जिसके बाद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।