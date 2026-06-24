Jhunjhunu News: ट्रेन में दिव्यांग के साथ बच्चे को देख हुआ शक, यात्रियों ने घेरा तो खुला किडनैपिंग का राज; आरोपी गिरफ्तार

झुंझुनूं। दिल्ली कैंट से कथित रूप से अगवा किए गए 5 साल के मासूम को खाटूश्यामजी दर्शन के लिए जा रहे परिवार की सजगता से सकुशल छुड़ा लिया गया। सैनिक एक्सप्रेस के कोच में एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ बच्चे को संदिग्ध हालात में देखकर यात्रियों को शक हुआ। पूछताछ करने पर मामला खुल गया। यात्रियों ने आरोपी को घेर लिया और हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना देकर उसे आरपीएफ के हवाले कर दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर पहुंची जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने बच्चे को अपने संरक्षण में लिया और आरोपी उमाशंकर शर्मा निवासी कोसी कलां, मथुरा को गिरफ्तार कर लिया।