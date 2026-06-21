Rajasthan: डंपर की टक्कर से सरकारी कर्मचारी की मौत, पहिए में फंसकर 20 फीट तक घिसट गए

मृतक की पहचान पिचानवा निवासी मनफूल कुमावत (48) के रूप में हुई है, जो बिजली निगम में सरकारी लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार, वह अपनी ड्यूटी के लिए बाइक से चिड़ावा पावर हाउस की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे अडूका के पास पहुंचे, सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मनफूल उछलकर सड़क पर गिरे और पहिए में बाइक फंस गई, जिससे वे घिसटते चले गए। राहगीरों ने तुरंत उन्हें निजी वाहन से राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।