Rajsamand Accident: कार-बाइक की भिड़ंत में दो लोगों की हुई मौत, गंभीर हालत में घायल महिला रेफर

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर एएसआई अमर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के जरिए भीम उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद वीरम सिंह और धर्मेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि संतोष देवी की हालत नाजुक होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उच्च केंद्र के लिए रेफर कर दिया गया।